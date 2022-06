Con mariachi, dan último adiós a Daniel, luego de que lo lincharon en Huauchinango (VIDEO)

Con música de mariachi, sus familiares y amigos le dieron el último adiós a Daniel P. luego de haber reconocido su cuerpo tras los lamentables hechos ocurridos el pasado viernes 10 de junio, cuando pobladores de la localidad de Papatlazolco, señalaron sin ningún sustento a Daniel, quien viajaba en su camioneta de la marca Toyota de color blanco y se perdió en la localidad antes mencionada.

Daniel, en medio de la turba fue brutalmente golpeado por los pobladores de la localidad de Papatlazolco, hasta que quedó inconsciente y lo rosearon con gasolina, quedando su cuerpo encendido y de esta manera quedó calcinado, por lo que familiares de Daniel tuvieron que pasar un calvario para que les entregaran el cuerpo y trasladarlo a su ciudad de origen.

Una de sus familiares expresó en sus redes sociales la injusticia que le hicieron al Master Abogado de 31 años de edad y piden justicia para que sean castigados los responsables:

“En estos momentos se le está dando el último adiós a mi primo Daniel Picazo, que nos hubiera gustado estar con nuestra familia apoyando desde cerca pero no se pudo, pero aquí estamos con ustedes, mi primo fue un joven trabajador, le gustaba lo que hacía, quería mucho a su familia, a sus amigos, trabajaba por su gente, sus vecinos, le gustaba viajar, pero un grupo de gente le quito todo eso, gente que por medio de especulaciones le quitaron la vida de la manera más fea, esa gente si se le puede llamar así, cometieron un acto que no puede quedar impune , toda su familia exigimos justicia ,porque esto no se puede quedar así todos tienen que pagar ,en este último adiós se muestra el cariño que le tenían muchos, fue un joven muy querido .