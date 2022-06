Dan el último adiós a Daniel en Iztapalapa: familiares exigen justicia para el joven linchado en Huauchinango (FOTOS Y VIDEO)

Con la exigencia de justicia, familiares y amigos de Daniel Picazo le dieron el último adiós a este joven abogado de 31 años de edad, sepultando sus restos en el panteón de San Nicolás en la alcaldía de Iztapalapa en su natal Ciudad de México.

Fue la noche del viernes cuando Daniel Picazo González fue asesinado por un grupo de más de 200 pobladores de la comunidad de Papatlazolco del municipio de Huauchinango, quienes sin ninguna prueba lo acusaron de ser un supuesto secuestrador de menores para posteriormente golpearlo y prenderle fuego a su cuerpo aún con vida.

Durante el velorio y el cortejo fúnebre la madre de Daniel, Angélica González, exigió que las autoridades den con los instigadores del linchamiento que le arrancó a su hijo de 31 años.

“Que se esclarezca toda esta situación de mi hijo porque no es justo que lo hayan confundido, no es justo todo lo que le hicieron y yo lo que quiero es que se haga justicia. Y que toda la gente de ese pueblo primero investigue, que no traten así a una persona", indicó Angélica González, madre de Daniel Picazo.