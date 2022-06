Fiscalía ya tiene identificados a 13 responsables de la barbarie en Huauchinango, revela papá de Daniel

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya tiene identificadas a 13 personas, señaladas como los presuntos responsables de desencadenar el linchamiento en contra de Daniel Picazo en la comunidad de Papatlazolco en el municipio de Huauchinango, y la dependencia ya espera la orden del nuez para poder aprehenderlos.

Fue Nicandro Picazo, padre de Daniel, quien en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez indicó que fue personal de la propia Fiscalía de Puebla quien le informó que como parte de las investigaciones ya tienen identificadas a trece personas acusadas de ser los principales instigadores del linchamiento en el que fue asesinado su hijo la noche del viernes 10 de junio.

Nicandro Picazo indicó que luego de que el lunes por la noche le comunicaran esta información, hasta el momento no le han confirmado ninguna detención.

"Ayer en la noche me habló la Fiscalía de Puebla, me dicen que tienen ya entre 13 personas registrada y no más están esperando la orden del juez para ir a detenerlas y ahorita estoy esperando a la Fiscalía a ver si ya las detuvieron o no, porque dijeron que no iban hacer mucho escándalo porque si ven que están deteniendo a alguien se les va lanzar el pueblo a los policías", comentó Nicandro Picazo.