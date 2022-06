Edil de Huauchinango se reúne con papá de Daniel y se compromete a apoyar investigaciones de su linchamiento

La mañana de este sábado, se llevó una concentración de personas para pedir justicia ante los hechos ocurridos el pasado viernes 10 de junio en la localidad de Papatlazolco, donde lamentablemente lincharon al abogado Daniel Picazo, por lo que los manifestantes pidieron hablar con el edil Rogelio López Angulo quien manifestó que no se tolerarán actos de injusticia en el municipio de Huauchinango.

La manifestación pacífica se llevó a cabo en los bajos del palacio municipal del municipio de Huauchinango, donde el padre de Daniel, fue acompañado de familiares y amigos del abogado quien perdió la vida el pasado viernes 10 de junio en la localidad de Papatlazolco.

Los manifestantes pidieron ser escuchados por el Presidente Municipal Rogelio López, por lo que fue aceptada una comitiva para dialogar, respecto a la petición que tenían ya que solamente pedían justicia ante estos hechos reprobables por la ciudadanía, donde Daniel fue linchado y le prendieron fuego en las canchas de la cancha de usos múltiples de Papatlazolco.

Rogelio López Angulo, recibió al interior de la presidencia municipal, al padre de Daniel y algunos de sus familiares, quienes pidieron que este hecho no quede impune, mencionaron que Daniel Picazo era un joven trabajador y que a sus 31 años tenía un futuro por delante y que solo por la desinformación le ocasionaron la muerte sin que pudiera defenderse de los más de 200 pobladores de la comunidad de Papatlazolco, que nunca hicieron caso a las suplicas del abogado Daniel y quienes terminaron por golpearlo, lincharlo, prenderle fuego vivo y así terminaron con su vida.

López Angulo, manifestó que no tolerarán actos de injusticia en el municipio de Huauchinango y que, por parte del Gobierno Municipal, tendrán el apoyo total para llegar a las últimas consecuencias en este acto reprobable y “los que ocasionaron la muerte de Daniel tiene que pagar, no vamos a solapar a nadie”.

El padre de Daniel dijo que son varios los implicados los que ocasionaron la muerte de Daniel “No son cinco, son varios, son 200 las que estaban ahí pero tampoco son las 200 personas; le digo a la justicia que agarren a todos y que se haga justicia y los que agarraron que los juzguen, que no los maltraten, que los juzguen y si son culpables que paguen”.

¡Huauchinango no tiene la culpa!

Habitantes del municipio de Huauchinango, también se sumaron a la protesta, acompañando a los familiares y amigos de Daniel Picazo, indicando que Huauchinango no tiene la culpa y ahora son señalados por violentar a una persona con actos de barbarie; así lo manifestó Juana “N quien afirmó que “fueron los incitadores de violencia y quien repicó las campanas, donde está el presidente auxiliar, queremos que también sea investigado, pero no se sabe nada de él, no es justo que nos califiquen como pueblo violento, nosotros somos gente de trabajo y no queremos injusticias, nosotros somos gente trabajadora, vivimos del turismo y de nuestros negocios y por culpa de unos cuantos hemos sido señalados como un pueblo agresivo y no nos merecemos esta etiqueta”.

Finalmente, el padre de Daniel Picazo García, manifestó que ninguna autoridad del gobierno del estado de Puebla, se ha acercado para dar los avances que han tenido y mucho menos el fiscal para dar a conocer a detalle sobre lo ocurrido.