Conoce la historia de "El Kiko", el briago de la ruta 45-A que provocó accidente en Las Torres (FOTOS)

El chofer de la Ruta 45-A que causó el accidente en la 11 Sur y Las Torres también chocó contra otros dos autos un kilómetro y medio atrás, justo a la altura de Plaza Mayorazgo, derribó un poste y estuvo a punto de atropellar a una niña, además de que fue captado ingiriendo bebidas alcohólicas con un checador.

La impertinencia de Carlos N conocido por sus amigos como ‘El Kiko’, un conductor de 31 años de la ruta 45-A, lo llevó a provocar múltiples accidentes sobre la 11 Sur, pues por manejar alcoholizado impactó a un total de cuatro vehículos, dejó 9 lesionados entre ellos dos niñitos y hasta se llevó un puesto de papas y churros, todo en menos de una hora y en pleno "Día del padre".

Testigos exhibieron por medio de redes sociales que ayer por la tarde Carlos N ya no se encontraba en su turno laboral, por lo que no llevaba pasajeros a bordo de su unidad y la ruta que había tomado no correspondía a la que sigue normalmente la 45-A.

Incluso una imagen que se viralizó en Facebook en donde se observa a ‘El Kiko’ brindando con un checador; fue captada en la caseta de checadores ubicada en la Avenida Nacional y Circuito, donde Carlos N estaba intercambiando botellas de licor con el empleado para después continuar con su ruta, así lo informaron afectados a esta casa editorial.

Carlos N siguió conduciendo, pero a exceso de velocidad invadiendo varios carriles y cerrándole el paso a los automóviles. Luego arribó sobre la 11 Sur y al pasar por Plaza Mayorazgo fue donde causó el primer accidente siendo las 16:30 horas, pues chocó contra un Nissan color blanco el cual estaba siendo conducido por una mujer.

Al intentar huir del lugar también impactó a otro vehículo tratándose de un auto gris, y al echarse de reversa y darse a la fuga se pasó a traer un poste y casi arrolla a una menor de edad que estaba caminando sobre la banqueta.

El cafre siguió su ruta dejando atrás los vehículos que por manejar alcoholizado dejó en dicha vialidad. Incluso se dijo que aceleró de más con tal de no ser alcanzado por las autoridades y siguió su ruta sobre la 11 Sur, pasó el Club de Golf, Aurrerá de las Torres y justo en ese punto, a la altura del Mercado Independencia, fue donde impactó al automóvil tipo Polo color negro en donde viajaba una familia.

Derivado del fuerte accidente un menor de 2 años de edad que viajaba en el automóvil particular salió proyectado y su cabeza rebotó sobre el pavimento, otra niña también sufrió lesiones al igual que los otros integrantes de su familia. Incluso el coche giró y estuvo a punto de caer en el paso a desnivel del Mercado Independencia.

Carlos quiso intentar huir nuevamente como en los otros accidentes que ocasionó un kilómetro y medio atrás, por ello se subió al camellón de la 11 Sur y ahí fue donde perdió el control de su unidad y finalmente chocó contra un puesto de papas y churros que se encontraba en la esquina.

Actualmente este sujeto, quien presentó tercer grado de alcoholemia, es decir que estaba completamente borracho, ya fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público por los delitos de daño en propiedad ajena y lesiones; sin embargo, los cargos finalmente serán determinados e imputados por un juez de control.

La SMT buscará la revocación de la concesión de la Ruta 45-A

La Secretaría de Movilidad y Transporte inició el proceso de revocación de la concesión de la unidad de la Ruta 45-A después de que su conductor en estado de ebriedad provocó un accidente vial que dejó a nueve personas lesionadas.

A través de un comunicado se informó que se hizo una inspección a la base de dicha ruta de transporte público, constatándose que contaba con un seguro de daños a terceros, por lo que los transportistas atenderán los daños.

De igual manera se procedió a iniciar el proceso de la renovación de la concesión identificada con el número 16627, además de suspender y retener la licencia de conducir del chofer.

