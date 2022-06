Padre del bebé de dos años exige que 'El Kiko' reciba todo el peso de la ley

"Lo único que queremos es justicia, mi bebé de 2 años no tenía la culpa", dijo Maximiliano Miranda, padre del pequeño que salió proyectado del automóvil impactado por el chofer que conducía ebrio la ruta 45a el pasado domingo en las Torres y la 11 Sur, pues mencionó que aunque el menor ya está fuera de peligro, sigue requiriendo medicamento y tratamiento.

En entrevista con Cinco radio, Maximiliano Miranda refirió que su bebé de 2 años se encuentra en terapia intermedia, aseguró que aunque está estable aún presenta contusiones en su cabeza y otras lesiones en su cuerpo.

Desesperadamente Maximiliano dijo que lo único que quiere es justicia pues acercado la parte responsable para poder costear los gastos de las víctimas de este aparatoso accidente que ocurrió el domingo provocado por Carlos, chofer de la ruta 45A que viajaba en estado de ebriedad.

"Lo que pasa es que en redes sociales circula información que no es, queremos justicia, que se cumpla la ley sobre este sujeto que iba ebrio, mi familia completa iba ahí, mi esposa de tres meses de embarazo, mi cuñada, mi suegra, mi suegro, muchos medios dicen que el ruta tiene seguro pero no es verdad, nadie de ellos ha venido a ver cómo están", dijo

Maximiliano dijo que el menor se encuentra hospitalizado en terapia intermedia en un hospital privado, detalló que fue ayer a levantar la denuncia al C5 por el delito de lesiones en contra de Carlos N. Además, detalló que en ese automóvil polo color negro viajaba toda la familia de su esposa incluyendo ella que se encuentra embarazada.

Finalmente, Maximiliano detalló que además de su hijo de dos años, se encuentran hospitalizados su esposa y su suegro lo único que quieren es justicia para que este tipo de casos ya no vuelva a ocurrir y que caiga todo el peso de la ley en contra del responsable.

"Estamos buscando ser escuchados, lo único que queremos es justicia, que no le dejen ir, que pague lo que hizo porque un niño de dos años no tiene la culpa, mencionan que según no tenía frenos pero no es cierto, todavía intentó escapar, le pegó al carro de mi suegro y ahí fue donde atravesó el bulevar y chocó contra el puesto de papas", finalizó.