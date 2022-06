El Chueco, integrante de Gente Nueva, detrás de la ejecución de sacerdotes en Chihuahua

José Noel Portillo, alias “El Chueco" es un líder criminal que estuvo conversando casi una hora con el sacerdote Jesús Reyes, luego de haber asesinado a los jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, y un guía de turistas en una iglesia de Cerocahui, en la sierra Tarahumara de Chihuahua.

De acuerdo con una entrevista otorgada a Ciro Gómez Leyva, esto fue revelado por el sacerdote jesuita, Javier “El Pato” Ávila.

Incluso "El Chueco" pidió perdón al sacerdote Reyes por los asesinatos de los jesuitas, pero después se llevó los cuerpos de los religiosos y del guía de turistas, identificado como Pedro Eliodoro P. G.

"El interrogante de quien queda con vida es por qué a mí no me mató. Él estaba en medio de los dos sacerdotes cuando el delincuente con el arma en la mano mata a uno, cae; después se dirige al superior jesuita, también lo mata; pero el asesinato del tercero no siguió", relató el padre Ávila.