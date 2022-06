“Má me intentaron quitar mi ropa interior”, así llegó a casa gritando niña agredida por depravado (VIDEO)

Después de dar a conocer a través de un video, imágenes de un sujeto agrediendo asexualmente a una niña de 11 años, en la colonia San Antonio Abad, en la ciudad de Puebla, su madre narró cómo llegó la pequeña gritando a su casa ‘má, me intentaron quitar mi ropa interior’.

A través de una entrevista otorgada a ‘Canal 13’ la madre narra que la pequeña salió a comprar su torta para la escuela y de regreso, fue atacada por un sujeto.

‘Ella llegó muy alterada gritando y cuando le pregunte qué pasaba me dijo, má me quisieron quitar mi ropa interior y me tocaron’. Dijo la madre con la voz entrecortada.