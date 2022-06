Civiles amenazan con piedras a elementos de la Sedena (VIDEO)

Un hombre amedrentó a elementos del ejército, cuando se negó a que le realizaran una revisión a su camioneta negra.

A través de un video, se exhibe que los militares detienen a la camioneta negra como parte de una revisión de rutina, sin embargo, el sujeto se niega.

Posteriormente, dice: “No, a mí no me vas a revisar hijo de tu puta madre”, mientras busca una piedra y se dirige a un uniformado.

Ante esto, elementos del ejército intentan evitar una confrontación con el hombre, incluso comienzan a tranquilizarlo.

En el clip se ve que uno de los militares casi empieza una pelea a golpes con el hombre, aunque solo se ven manotazos.

Hasta el momento se desconoce donde ocurrió la revisión y porque el hombre se negó a que los militares lo revisaran.

Cabe señalar que varios usuarios en la red social Twitter criticaron el comportamiento de los militares ante un hombre que se defiende con una piedra.

“Años entrenando combate cuerpo a cuerpo y no sirven de nada, armados y no sirven para nada, de a montón y no sirven para nada”, señaló un usuario.