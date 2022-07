La pareja que se perdió en el tianguis de La Cuchilla cumple un mes de desaparecida

Joselin Carreto y David Báez no regresaron de comprar mercancía; hasta la fecha no existen avances contundentes sobre su localización

Este viernes se cumple un mes de la desaparición de Joselin Carreto y David Báez, la pareja que ya no regresó de comprar mercancía del tianguis de la Cuchilla. En este periodo la Fiscalía no ha logrado esclarecer el caso, pues hasta la fecha no existen avances contundentes que aporten a su localización, pareciera como si ‘la tierra se los hubiera tragado’.

Van 30 días sin tener noticias de la joven pareja que ni siquiera rebasan los 30 años de edad, Joselin y David, quienes tienen una hija de cinco años que todos estos días ha preguntado por sus papás, que no come ni duerme bien porque lo único que quiere es que regresen a casa y volver a tenerlos con ella. Mientras tanto sus abuelitos ya no saben qué hacer, pues al mismo tiempo que fingen ser fuertes para la niña, su angustia los está mermando por dentro.

De Joselin y David sólo se ha tenido una pista y fue que cámaras de videovigilancia los captaron el día en el que fueron vistos por última vez tratándose del 1 de junio al mediodía, cuando esperaban abordar el RUTA en el paradero de San Bartolo. Estaban juntos como cualquier pareja, pero de ahí ya no se tiene rastro de ambos.

El señor Álvaro Báez, padre de David, comentó a Diario CAMBIO que siguen sin existir avances sobre la desaparición de su hijo y de su nuera, que ni siquiera hay algo en concreto o que exista alguna pesquisa para partir de ahí e iniciar una buena búsqueda por las autoridades: todo sigue igual, sin rastro de ellos.

Detalló que la última vez que hablaron con agentes de la Fiscalía no les dijeron mucho y sólo los preocuparon más, pues les indicaron que la investigación se convirtió en un asunto delicado por la zona en la que desaparecieron tratándose del tianguis de La Cuchilla, un lugar que generalmente es conocido por ser un refugio de delincuentes.

De hecho, aunque la familia de la pareja suplicó que ministeriales ingresaran al tianguis por medio de un operativo, la dependencia se negó. Aparentemente tenían temor por entrar y sólo en el primer recorrido se peinó la zona pero por la parte exterior del tianguis. De igual forma no se obtuvo nada en concreto para encontrarlos.

Este viernes cumplen un mes de desaparecidos, mientras que el Gobierno del Estado no ha brindado el apoyo necesario para su localización y la familia de la pareja no se ha quedado con los brazos cruzados y en todo este tiempo, pues a pie ha recorrido más de 25 colonias de la capital repartiendo sus boletines de búsqueda con la esperanza de que les puedan brindar información. Sólo les resta esperar algún llamado que les devuelva los ánimos.