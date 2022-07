Cada semana chocan dos patrullas de la Policía Municipal, van 38 en el año

De enero a mayo 38 patrullas del gobierno municipal de Puebla estuvieron involucradas en un accidente vial, esto quiere decir que en promedio a la semana al menos dos policías municipales estrellaron sus vehículos en contra de un particular.

Los policías municipales involucrados en los accidentes viales provocaron siete lesionados en los meses de febrero, abril y mayo del presente año de acuerdo con los datos de la página de transparencia Gobierno Abierto del Municipio de Puebla.

Dicho documento señala que en enero se reportaron siete percances viales los cuales se presentaron en la colonia Rancho Colorado y en la colonia Santa Cruz Buena Vista, además de las juntas auxiliares en San Francisco Totimehuacan, San Jerónimo Caleras y Santa María Xonacatepec.

En febrero fueron ocho los percances que originaron que dos pasajeros y un conductor resultaran heridos, esto en la colonia Cruz de Piedra; dichos accidentes todos fueron choques contra vehículos particulares.

En marzo los incidentes se redujeron a cuatro y en este mes no hubo personas lesionadas. No obstante abril fue el mes con más incidentes viales, mismos que dejaron 2 personas heridas que no requirieron hospitalización.

Para el mes de mayo fueron siete los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que impactaron sus patrullas dejando dos heridos, dichos percances se presentaron en pleno Centro Histórico, en Mayorazgo y Canoa.

La tesorera municipal, María Isabel García Ramos, informó que el Ayuntamiento de Puebla podría poner a la venta cerca de 300 patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de un proceso de deschatarrización, debido a que se encontraban inservibles por daños mecánicos y malas condiciones.

Ante esto el gobierno municipal de Puebla compró más de 200 patrullas que llegarán en este mes para reforzar la seguridad de Puebla.