Hermano de Mónica Dossetti dice que está arrepentido; ella no lo quiere denunciar

El director de series y novelas, José Dossetti dijo estar arrepentido de intentar estrangular a su hermana, luego de que la Fiscalía de Morelos arribó hasta el domicilio de Tepoztlán donde se encuentra Mónica Dossetti y su familia.

HERMANO de MÓNICA DOSSETTI DICE q ESTÁ ARREPENTIDO En sus 1as entrevistas ante la autoridad, Jose Dossetti se dijo arrepentido de la agresión hacia su hermana. La @Fiscalia_Mor ya inició una indagatoria y trabaja para determinar si procederá en su Vs. pic.twitter.com/0mvu34CfdE

A pesar de los videos donde se exhibe la agresión, la actriz poblana no quiso denunciar a su hermano, sin embargo la Fiscalía aseguró que continuará con las investigaciones.

INDAGAN AGRESIÓN a MONICA DOSSETTI; NO QUISO DENUNCIAR

El Fiscal de Morelos acudió anoche a casa de la actriz agredida así por su hermano.

Aunq ella no quiso denunciarlo, la @Fiscalia_Mor ya realiza peritajes y análisis sicologicos para determinar si procede Vs José Dossetti. pic.twitter.com/5XrGcH1bpJ