Estos son las canciones dedicadas a la vida de Caro Quintero

Caro Quintero es uno de los líderes más antiguos del narcotráfico en México, ha sido una figura que aparece en varios corridos que se han vuelto parte de la cultura musical mexicana

Este viernes, 15 de julio elementos de la Marina Armada de México, detuvieron al popular “narco de narcos” a quien se le idéntica en la actualidad como líder del Cártel de Caborca, además se le culpa de la muerte del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.

En agosto de 2013 salió en libertad luego de estar preso durante 28 años, es sin duda uno de los líderes más emblemáticos en la historia del narco mexicano y por ello su vida ha sido plasmada en la música mexicana.

Estas son algunas canciones y corridos en honor al narco de narcos:

La canción hace alusión al R Uno, como también se le conocía a Caro Quintero en sus inicios como líder criminal.

Los Invasores De Nuevo León son una agrupación norteña creada en Monterrey, 1978 y son considerados como la escuela de las agrupaciones norteñas modernas y como era de esperarse uno de sus corridos habla de la vida del narco de narcos

“Por matar un policía del gobierno americano, robarse una tapatia, hoy se encuentra procesado, el león es rey de las fieras, aunque se encuentre enjaulado… Dicen que quieren juzgarlo, los gringos allá en sus lares, nada más para llevarlo, las manos van a sudarles, se me hace que van a hacerle lo que el aire le hizo a Juárez”

Apenas el año pasado, el grupo Los dos carnales publicó esta canción en la que también se menciona la supuesta relación que Rafael Caro Quintero mantiene con Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán Loera y con Ismael ‘Mayo’ Zambada, ambos líderes del Cártel de Sinaloa.

“No miento, he llorado, soy hombre y es fuerte lo que yo he pasado, lloro por mi gente, a los que la muerte se los ha llevado, con los presentes, el Mayo y su gente, igual con el Chapo me toman en cuenta, y aunque estoy ausente sigue mi legado”