Durante agosto se robaron en Puebla en promedio 21 vehículos al día

En el estado de Puebla repuntó el robo de vehículos 14 por ciento en agosto, en comparación con julio; esto indica que durante el octavo mes del 2022 todos los días se robaron 21 autos y motocicletas, agosto superó al promedio de los meses anteriores cuando eran 20 al día.

Datos disponibles en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), refieren que en todo el estado de Puebla durante agosto, fueron robadas 664 automóviles, así como motocicletas, cifra superior a la del mes previo, que contabilizó 578 unidades que fueron despojadas de sus dueños.

Además, los datos del SESNSP refieren que las 664 unidades robadas en agosto del presente año, representan la segunda cifra más alta que ha registrado el estado de Puebla; el mes con el mayor número de vehículos robados fue mayo con 697 casos.

De acuerdo con la federación de estas 664 unidades robadas en agosto, 510 fueron únicamente automóviles, de los cuales 233 fueron despojados de sus dueños con violencia, y 277 carros fueron robados por los criminales en total silencio, es decir, sin el uso de alguna amenaza con armas.

En contraste, los robos de motocicletas son menos, pues en este rubro se contabilizaron 154 unidades robadas en agosto, aunque el uso y el no uso de violencia en este tipo de delito no tuvo diferencia, pues en ambos se contabilizaron 77 atracos violentos y no violentos respectivamente.

El mismo promedio de robos de vehículos diarios en agosto fue casi el mismo al de todo el año

De manera alarmante, el estado de Puebla de enero al mes de agosto del presente año, ya acumuló 5 mil 20 unidades robadas, esto en promedio representa que 20 carros y motocicletas fueron despojadas de sus dueños diario, una diferencia casi imperceptible con el promedio al día que tuvo sólo el octavo mes del 2022, que contabilizó 21.

De estos 5 mil 20 robos de vehículo durante los ocho meses del presente año, 3 mil 790 fueron contra automóviles y mil 230 fueron contra motocicletas, quedando claro que los criminales prefieren las unidades de cuatro ruedas.