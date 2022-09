Otro conserje violador, van tres casos en Puebla capital; ni uno detenido (VIDEOS)

Mario Joaquín A. C., conserje del jardín de niños Octavio Paz de la colonia Granjas del Sur, fue acusado de haber abusado sexualmente de una pequeña de apenas tres años de edad; a pesar de que los padres de la niña acudieron a la Fiscalía para interponer la denuncia, sólo les han dado largas. Es el tercer caso se suscita en la capital poblana y todos se mantienen impunes.

Lo peor es que la directora de este kínder fue omisa, por ello, este jueves realizaron una manifestación en las afueras de la escuela para exigir justicia.

Varios padres de familia se plantaron en las afueras del jardín de niños Octavio Paz ubicado en la Avenida Tepeaca; gritaban “Las niñas no se tocan” y tenían cartulinas en las que decían “Conserje violador, con las niñas no”, en estos mismos carteles nombraban a un sujeto, Mario Joaquín A.C. y le pusieron “violador pedófilo”.

En entrevista con Diario CAMBIO, Lourdes Pacheco quien es abuelita de la menor, detalló que toda esta pesadilla ocurrió desde el pasado 5 de septiembre, cuando ella acudió al kínder por su nieta, pero se percató de que algo en ella estaba raro, pues salió pálida, no quería hablar con nadie e inmediatamente que se subió a su camioneta, se escondió detrás de los asientos.

Cuando la menor llegó a su domicilio, Lourdes le comentó a su hija quien es madre de la pequeña que notaba algo en ella raro; por más que intentaron que les contara qué había pasado, la menor se mantuvo en silencio, hasta que su hermanito le preguntó si le habían tocado sus partes íntimas porque la escuchó decir que le dolía la entrepierna.

Cuando se enteraron los padres de la niña, inmediatamente la llevaron con un médico particular quien les confirmó que la menor tenía huellas de que fue abusada sexualmente, por lo que les recomendó que acudieran ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales para que interpusieran la denuncia; los papás ni lo pensaron e inmediatamente ese mismo día fueron a las instalaciones del instituto pero, nunca se imaginaron que se iban a topar con pared.

Esto provocó enojo y rabia en los padres de la pequeña, al grado de creer que la Fiscalía quería ocultar lo que había pasado, peor aún, que estaban minimizando lo que le había ocurrido a su hija, desde el 5 de septiembre hasta este miércoles todos los días fueron a las instalaciones del instituto a preguntar si ya había algún resolutivo pero solo obtuvieron largas de los agentes.

Por este motivo, por las largas que les están dando los agentes investigadores, se realizó la manifestación la cual ocurrió este miércoles en las afueras del jardín de niños Octavio Paz, esto como un último recurso para que les hicieran caso las autoridades, porque sólo de esta manera podrían darle una solución a la hija de Karina Rodríguez Pacheco.

Mientras algunos vecinos y padres de familia se estaban manifestando en el kínder, Karina y su esposo estaban dentro hablando con personal de atención a víctimas del municipio de Puebla; incluso la madre de la menor le exigió a la directora que le diera los datos del conserje, le cuestionó por qué lo estaba incubriendo, le reprochó que por qué se mantuvo omisa y lo único que hizo fue mantenerse en silencio.

En entrevista con Diario CAMBIO Karina Rodríguez detalló que cuando le contó a la directora lo que le había pasado a su hija, le dijo que este intendente ya había sido separado de su cargo; pero fue mentira, porque la realidad es que le dieron incapacidad, es decir que ella como responsable de este jardín de niños no quiso tomar cartas en el asunto.

“Me siento muy enojada, no quiero llorar porque me mantengo fuerte para mi hija, tengo que estar firme en lo que estoy haciendo, consciente, mi pequeña me necesita y por ella es que estamos exigiendo justicia”.

Karina dijo que la SEP no les podría proporcionar los datos de este intendente y lo único que le resolvieron fue darle de baja a su hija del jardín de niños y devolverle mil pesos de inscripción, porque ellos como dependencia no pueden ver el tema legal, por lo que ella consideró estas acciones como lamentables pues a raíz de toda esta pesadilla, su pequeña ha cambiado drásticamente de actitud, todo por el abuso sexual que sufrió en el kínder Octavio Paz.

“Mi hija está muy chillona, no quiere que nadie se le acerque, empieza a escupirle a la gente en la cara, está muy grosera, ella no era así, era una niña feliz, alegre, y me duele verla así, tan cambiada, sólo quiero justicia, que no se quede impune, porque no es cualquier cosa, no es normal”, finalizó.