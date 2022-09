Ellas son las “Lady Pelucas” las asaltantes más buscada en Tijuana (VIDEO)

Dueños de locales comerciales en Tijuana, Baja California, dieron a conocer videos de sus cámaras de seguridad en las que muestran cómo opera una famosa banda de delincuentes llamada Lady Pelucas, quienes se dedican a robar mercancía de los negocios.

En los videos se observa como 3 sujetos, dos hombres y una mujer ingresan a los negocios, en los que dos se encargar de distraer al encargado, mientras que el otro integrante toma productos y se retira sin pagarlos.



“Se tapan con pelucas y luego (otros dueños de negocios) me empezaron a decir: ‘ay a mí me visitó con peluca morada, y a mí con peluca rubia’. Y ya me han pasado otras fotos en las que anda así pues muy pelucas, ¿no?, y con gorritos y el tipo pues parece que está pelón, pero siempre trae gorrito”



Los comerciantes y empresarios denunciaron que no solo portan pelucas, en ocasiones cargan con alguna mascota y hasta hablan en inglés para distraer a los encargados mientras comente su delito.



“Es una banda, aquí hay tres, pero me han dicho que son más. Me han comentado que a veces traen como un gatito o un perrito para distraer. Hablan inglés, no sé si sean americanos, no me fijé, pero parece que la ‘pelucas’ sí es extranjera



Una empresaria afectada denunció la forma en la que opera esta banda de delincuentes, sin embargo, no es un caso aislado ya que otros comerciantes han reconocido a los integrantes de la famosa banda conocida como “Lady Pelucas”