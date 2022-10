FGE ya entrevistó a niña violentada en kinder, pero aún no detienen al conserje pedófilo

El pedófilo conserje del Jardín de niños Octavio Paz, ubicado en la colonia Granjas del Sur, aún no ha sido detenido; únicamente falta que la Fiscalía General del Estado gire la respectiva orden de aprehensión en contra de este sujeto por abusar sexualmente de al menos dos menores de edad de este kinder.

Fuentes cercanas al caso informaron a Diario CAMBIO que el pasado viernes psicólogos de la Fiscalía General del Estado (FGE), acudieron a entrevistar a la pequeña de 3 años de edad que fue atacada sexualmente a principios de este mes por Mario Joaquín N, el conserje de este jardín de niños.

Incluso la sesión fue catalogada como exitosa, pues se detalló que la pequeña pudo contarles a los expertos lo que le ocurrió cuando fue violentada por este sujeto, esto gracias a que la familia de la menor junto con el apoyo de padres de este jardín de niños presionaron con manifestaciones para que las autoridades tomaran en cuenta lo que estaba ocurriendo en la escuela.

También se reveló a este medio de comunicación que personal de la Fiscalía ya logró encontrar la carpeta de investigación del caso de la otra pequeña que fue abusada sexualmente por Mario Joaquín hace seis años, tratándose de la hija de la señora Mary Paz, quien detalló la semana pasada que tras enterarse de lo que le ocurrió a la otra pequeña recientemente, buscó el apoyo de las autoridades para que retomaran el caso de su hija, luego de que las autoridades decidieron darle carpetazo a lo que le ocurrió por falta de pruebas.

Sin embargo, a pesar de tener todos estos indicios, aún falta que la Fiscalía gire la orden de aprehensión en contra de Mario Joaquín N para que este sujeto sea detenido y así le puedan imputar el delito de abuso sexual de manera formal.

Además, las familias afectadas temen que este sujeto se logre dar a la fuga si no es aprehendido lo más pronto posible y no se haga justicia, por lo que manifestaron que no podrán estar tranquilos hasta que el conserje del kinder Octavio Paz esté tras las rejas.

De manera extraoficial se sabe que hay otros dos niños que fueron víctimas de este intendente, sin embargo por motivos que aún se desconocen, sus padres no han querido acudir a realizar de manera formal la respectiva denuncia.