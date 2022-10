"Mi vida ha sido difícil, no sé si comes o cómo estás", Blanca Esmeralda buscaba a su hija, hoy fue asesinada en Villa Frontera

La mujer asesinada a balazos esta madrugada en Villa Frontera fue identificada como Blanca Esmeralda, madre de Betzabé, quien desapareció desde enero del año pasado.

Blanca Esmeralda no paraba de buscar a su hija de 24 años, pues incluso a través de sus redes sociales inició una campaña de búsqueda para dar con l paradero de su hija

“Mi vida ha Sido tan difícil sin tí, no sé dónde, ni cómo estás, no sé si te maltratan, no sé si sufres, no sé si comes, no se absolutamente nada de ti desde ese día miércoles 13 de enero del 2021, 3:30 pm desde ahí que saliste no volví a verte, no volví a escuchar tu voz, el decirme mami te amo mucho, hoy mi vida sigue por favor tu cloncito, por tu hermano y para poder encontrarte mi vida” escribió en una d su publicaciones en Facebook .