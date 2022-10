Blanca Esmeralda, tres veces víctima: murió su esposo, desapareció su hija, fue acribillada… y dejó dos huérfanos

En dos años la vida de Blanca Esmeralda Gallardo se destruyó; el Covid y la delincuencia en Puebla exterminaron a su su familia, quedan vivos dos menores de edad que se quedaron tres veces huérfanos, primero murió el padre, luego la hermana y finalmente acribillaron de 17 balazos al sostén de la familia, Blanca Esmeralda.

Pese a todo su dolor, Blanca no desistió: trabajaba, era madre y abuela, y todavía se incorporó al colectivo Voz de los Desaparecidos para buscar a su hija; eran tantas sus esperanzas por encontrarla que no le importó irse a cerros, terrenos baldíos, bajo el rayo del sol para encontrar a su hija; ella incluso con pala y pico buscó por debajo de la tierra a su ‘negrita’, tal y como le decía de cariño.

Sin embargo, tras su lucha que duró un año ocho meses, Blanca Esmeralda fue asesinada; unos sujetos la acribillaron disparándole 17 veces en el cuerpo, se cree que los responsables estarían relacionados con la desaparición de Betzabé y fue la única manera en la que pudieron silenciarla.

Blanca Esmeralda era originaria de Veracruz, conoció a su esposo y empezó a radicar en Puebla encontrando juntos un departamento en Villa Frontera, primero nació Betzabé y luego nació su hermanito.

Posteriormente Betzabé, la hija mayor de Blanca tuvo a una pequeña, pero luego entró la pandemia por el Covid en marzo del 2020, llegó el confinamiento y muchas personas lamentablemente se contagiaron, lo peor es que también muchos más fallecieron.

El primer golpe que sufrió Esmeralda fue perder a su esposo a quien de cariño le decía ‘gordito’; contrajo el Covid y falleció por complicaciones de la enfermedad; ella cayó, se deprimió y sufrió mucho la pérdida del amor de su vida, pero encontró la fortaleza en su hija mayor, en Betzabé quien le dio ánimos para seguir adelante y en su hijo pequeño.

Los meses pasaron y los gastos en la familia continuaban, por ello Betzabé empezó a poner uñas para ganar dinero y así apoyar a su madre, a su hermanito menor y a su hija pequeña; Betza tenía bastantes clientas que les gustaba cómo hacía su trabajo, mientras tanto Blanca poco a poco iba superando la pérdida de su esposo.

El 2021 lo iniciaron juntos como familia Blanca, Betza, su hermano menor y su hija, seguían apoyándose el uno al otro, pasaron el Día de Reyes juntos sin saber que sucedería una tragedia en las primeras dos semanas de enero; Blanca no sabía que estaba a punto de perder a su hija mayor.

Llegó el 13 de enero del 2021, eran las 15:30 horas cuando Betzabé le dijo a Blanca que iría a realizar unos trámites bancarios cerca de la Central de Abasto; la joven de 23 años estaba emocionada pues iba a tramitar una tarjeta de débito para que le pudieran depositar por ese medio el dinero de su hijita.

En entrevista para Diario CAMBIO, Blanca Esmeralda dijo que ese día Betzabé se fue de su casa solo con 30 pesos en los bolsillos, apenas había cobrado el dinero por su trabajo, la aplicación de uñas, dinero que dejó en su cuarto y luego se marchó a bordo de su motoneta, una Italika color verde para verse con su amiga Fabiola y ambas irse juntas a realizar ese trámite.

“Betzabé me dijo que no se tardaba, ella no pudo haberse ido a otro lado porque apenas había cobrado dinero de lo que se había ganado poniéndole a tres de sus clientas uñas; se fue con sólo 30 pesos en su bolsa, ella realmente no iba a tardar, ella y su amiga son mamás, no hubieran dejado a sus hijos, algo les pasó, alguien se las llevó”, narró Blanca Esmeralda a Diario CAMBIO el 18 de abril del 2021 en entrevista.