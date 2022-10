VIDEO: ¡Viejo cochino! Pasajera acusa a chofer de combi de irse masturbando en Tehuacán

A través de redes sociales una mujer acusó al conductor de un colectivo de Tehuacán, quien presuntamente se estaba masturbando al tiempo que la miraba.

"Fui a visitar a mi abuelita en su casa que vive en Pino Suárez, me regresé a Tehuacán para tomar mi cita con el dentista, al subirme a está combi el conductor no dejaba de mirarme, y se masturbo mientras me veía, me baje en plaza El Paseo y le grite lo más fuerte que pude, me baje con miedo, acaba de pasar y estoy temblando de miedo, de coraje y impotencia, cuídense mucho niñas", expresó a través de redes sociales.