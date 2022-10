Volcadura de taxi deja dos lesionados en Xochitlán Todos Santos

Tecamachalco, Pue.- Con varios golpes en su cuerpo resultaron dos personas que viajaba a bordo de un vehículo de alquiler del servicio de taxis del sitio de Xochitlán Todos Santos, el cual se volteó a la altura del puente de Xochimilco sobre la carretera estatal que comunica a los dos municipios.

De acuerdo a la información recabada se tiene conocimiento que el conductor de un automóvil marca Nissan tipo Tilda modelo reciente, circulaba sobre la carretera estatal Tecamachalco Xochitlán Todos Santos a una alta velocidad y el conductor del automóvil de sitio de taxis de Xochitlán Todos Santos perdió el control del volante y termino afuera de la cinta asfáltica y se volteó a la altura del puente de Xochimilco.

De inmediato acudieron Paramédicos de Protección Civil del municipio de Tecamachalco, luego de que personal del Centro de Emergencias y Respuestas Inmediatas CERI fue alertado por varias personas que llamaron para solicitar la ayuda de una ambulancia ya que se podía observar que en el interior del vehículo viajaba a bordo dos personas que se encontraba heridas.

Ahí en lugar del accidente los técnicos en urgencias médicas avanzadas informaron que los tripulantes del vehículo de alquiler tenían varios golpes en su cuerpo y lesiones que afortunadamente no ponía en riesgo sus vidas y no fue necesario hacer traslado alguno al hospital porque no era necesario.

Al lugar del accidente llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Tecamachalco quienes tomaron conocimiento y posteriormente remolcaron el vehículo marca Nissan tipo Tilda con placas del servicio mercantil de transporte número 26-28-SSL del estado de Puebla.

Para finalizar se informó que el hecho de tránsito que se registró el accidente ocurrió alrededor de las 10:00 de la noche del día domingo 16 de octubre, dejado un saldo de daños materiales evaluados por las autoridades correspondientes.