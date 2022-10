Aparatoso choque entre taxi y auto particular deja seis lesionados en Coronango

Durante la noche de ayer domingo 16 de octubre, se registró un aparatoso choque entre un taxi colectivo y un automóvil particular, dejando como saldo seis personas lesionadas en el municipio de Coronango.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:45 horas de la noche en la zona habitacional de Misiones de San Francisco, cuando dos sujetos que viajaban en aparente estado de ebriedad a bordo de un vehículo tipo, Ford Ka, terminaron chocando contra un taxi colectivo donde viajaban cuatro personas.

De tal manera que, tras el fuerte impacto, vecinos del lugar llamaron de manera inmediata a los números de emergencia, por lo que arribaron paramédicos para asistir a las personas lesionadas, y posteriormente trasladarlas a un hospital.

Afortunadamente la irresponsabilidad de los dueños del vehículo particular, no cobró la vida de ninguna de las personas que viajaban en el taxi particular. Sin embargo, el conductor que provocó dicho accidente fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.