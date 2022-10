Reaparece en ‘la mañanera’ Susana Carreño, reportera apuñalada en Puerto Vallarta

Luego de unos meses de haber estado hospitalizada tras ser apuñalada en Puerto Vallarta, la reportera Susana Carreño regresó a las conferencias de prensa matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde el mandatario confirmó que se trató de un atentado a ella.

Durante ‘la mañanera’, Carreño pidió apoyo a los periodistas y reiteró que todos deben estar protegidos ante la defens.

Además, Susana aprovechó el momento para agradecer a la titular de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, por la actuación inmediata ante el ataque vivido.

Por otra parte, la directora de Radio Universidad en Puerto Vallarta agradeció a todos los que estuvieron con ella durante el proceso de confianza.

“Porque yo no podía caminar, no podía hablar, he hecho un esfuerzo, aquí estoy y pues vamos a seguir participando si nos lo permiten y que no nos deje solos porque atentar contra la vida de una persona como lo hicieron conmigo, me dejaron tirada en el piso desangrándome. Gracias a Dios a los médicos a todo el personal estoy aquí y al apoyo que me han dado y a la protección también”.