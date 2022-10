Detienen al presunto abusador de la hermana del Rey Grupero

Este jueves, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) detuvieron a Juan Javier Cruz Balderas por el presunto delito de abuso sexual en contra de Luciana Ordaz Balderas, hermana del "Rey Grupero".

De acuerdo al periodista Carlos Jiménez, la hermana del youtuber había hecho la denuncia a través de sus redes sociales desde el pasado mes de agosto, donde acusó que la dependencia la había abandonado en el proceso para detener a su abusador.

La hermana del Rey Grupero había expresado que tenía más de medio año acudiendo con las autoridades para denunciar su caso, sin embargo, no le habían dado atención necesaria y lo peor del caso es que el abusador era su familiar.

La hermana del youtuber señaló que pese a denunciar el abuso, el hostigamiento se incrementó al grado de que tenía miedo de salir de su casa, por si fuera poco, detalló que era vigilada a fuera de su departamento y que en varias ocasiones recibió amenazas de muerte.

"Acudí a la policía y al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales decenas y cientos de veces, pero no ocurre nada"

Luciana incluso publicó en sus redes sociales un video donde confrontaba a su agresor que hoy finalmente fue detenido y al que se le comenzará un proceso en su contra.

Lo siento ya estoy muy cansada, no puedo más, llevo más de 6 meses tratando de qué las autoridades me hagan caso por favor comparte para que se resuelva y estos tipos paguen. Etiqueten a quien me pueda apoyar por favor! ??? pic.twitter.com/Rq6FjcUs2p