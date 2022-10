¡Culpa a la prensa! Livia Brito asegura que le han inventado una mala imagen

Livia Brito habló de su proceso legal contra el paparazzi Ernesto Zepeda, al que ella y su novio agredieron hace dos años en Cancún, además aseguro que la prensa es responsable de su mala imagen.

En entrevista ante medios de comunicación, la actriz negó haber golpeado al reportero y afirmó que ya ganó la demanda asegurando que el paparazzi lo único que pretendía era lucrar con su imagen.

"Yo no lo golpeé. No te voy a contestar eso porque ese es un tema legal y ya se ganó el tema penal, y ganamos nosotros porque pues una imagen mía. Es mi derecho"

Además, la cubana mencionó que no tenía por qué arrepentirse de algo que no cometió y señaló que la prensa es culpable de los ataques que recibe.

"Es que hacen unas preguntas ustedes, chicos, que de verdad. Me atacan muchísimo, y yo digo: 'entonces qué caso tiene que me pare y que dé entrevista si siempre me pare o no hablan mal', me linchan, siempre voy a ser la mala del cuento".