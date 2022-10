Andrea Lezama hace historia: gana audiencia por violencia vicaria, pero aún teme al ver a su ex

Una mujer poblana ganó la primera demanda por violencia vicaria en todo México, y tras seis años de que el padre se llevó a su hijo, Andrea Lezama, todavía temblaba de miedo. Si bien ya ganó la vinculación a proceso, el menor seguirá en Baja California Sur bajo el resguardo de las autoridades de ese estado, hasta que concluyan los trámites para que vuelvan a reencontrarse.

El caso de Andrea Lezama se convirtió en la primera denuncia por violencia vicaria en todo el país que logró ser llevada ante los tribunales, por lo que su agresor identificado como Ricardo fue vinculado a proceso por este crimen y bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que estará tras las rejas hasta que su situación legal se resuelva.

Andrea Lezama dijo en entrevista con Diario Cambio que para ella todo este proceso estuvo lleno de emociones, sin embargo, vio recompensada la lucha que mantuvo durante seis años junto con sus hermanas de la colectiva Cam Cai y su abogado, luego de que su expareja le arrebató de sus brazos a su hijo Héctor Mauricio cuando apenas tenía un año y medio de nacido llevándoselo a vivir a Baja California Sur durante todo ese tiempo hasta que el adulto fue detenido.

Andrea mencionó que durante la audiencia llevada a cabo este domingo en Casa de Justicia de la 11 Sur, se sintió en shock por ver de nuevo a su agresor, el padre de su pequeño; narró que sentía ganas de llorar, las piernas le pesaron y tenía la sensación de que “el alma se le estaba saliendo”; sin embargo, también dijo tener miedo por lo que fuera a pasar, pues ella teme que la familia de este sujeto la llegue a atacar en el momento en el que baje la guardia.

“Fue un momento en shock, verlo después de más de 6 años, su familia estaba también ahí presente y yo sentía como una sensación de que las piernas me pesaban, pero después pensé que yo no tenía por qué agachar la mirada porque los que tenían que sentir vergüenza son ellos por lo que hicieron (…) Me siento preocupada por todo el tema que viene, la familia del agresor está esperando a que yo baje la guardia para empezar a atacarme”, dijo Andrea.