Drogan a jovencita en el baño del bar Hookah Santa Fe ¡el lugar fue clausurado!

El bar Hookah Santa Fe, ubicado en Lomas de Santa Fe en la alcaldía Cuajimalpa, una joven fue drogada en el baño sin que hasta el momento haya detenidos o detalles de la agresión.

Por su parte, la Fiscalía de la CDMX indicó que ya se inició una investigación por este hecho, pero pidió a la víctima denunciar directamente con las autoridades correspondientes.

La joven indica en la denuncia que fue drogada el pasado viernes 21 de octubre en el bar Hookah Santa Fe, Ciudad de México (CDMX), y el establecimiento no se ha hecho responsable ni contribuido a la investigación.

A través de un comunicado, Hookah Santa Fe se deslindó de lo ocurrido a la joven, en tanto, la alcaldía Cuajimalpa informó la suspensión de actividades del bar, a partir de hoy miércoles 26 de octubre.

El alcalde de Cuajimalpa, Adrian Rubalcava, informó que el bar Hookah Santa Fe fue clausurado la madrugada de hoy miércoles, 26 de octubre, luego de la denuncia de una joven drogada y escondida en los baños del establecimiento.

Después de que se diera a conocer este hecho, la fiscalía de CDMX informó a través de sus redes sociales que inició una investigación por joven drogada en Hookah Santa Fe bar, lo que pudiera ser un posible delito.

Según la fiscalía de la CDMX, resalta que, debido a los reportes presentados en los medios de comunicación, decidieron iniciar estas investigaciones.

Aunque exhortaron a la familia y/o a la víctima a realizar su denuncia correspondiente ante las autoridades correspondientes.

La madre de la joven que fue drogada en el bar Hookah Santa Fe denunció que su hija acudió al establecimiento ubicado en Av. Vasco de Quiroga 3880 junto a cuatro de sus amigas.

Para regresar a casa, el grupo de amigas acordó que el chofer de una de ellas y la joven debía avisar cuando saliera de Hookah Santa Fe, pero nunca llamó a su mamá.

“Quedé con ella de que me llamaría cuando saliera del lugar. No me llamaba. Yo le marqué muchas veces y no me contestaba, de repente me llama una de sus amigas para decirme que no encontraban a mi hija, que ya se había acabado la fiesta”. Madre de la joven