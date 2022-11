Ejecutan con saña a hermanos Castillo Pachecho; sicarios huyen del Costco en una Durango (FOTOS Y VIDEO)

En un ataque directo asesinaron de 20 disparos al abogado Fernando Urbano Castillo Pacheco, quien se autonombraba ‘El Niño de Oro’, y a su hermano en el estacionamiento de Costco Angelópolis; se sospecha que los sicarios los acribillaron por un ajuste de cuentas derivado de un presunto fraude.







Las primeras hipótesis del ataque en contra de este polémico abogado y su hermano, el cual ocurrió la mañana de este martes en el estacionamiento de dicha tienda de autoservicio, fue por un presunto fraude que habría realizado, pues el historial de este personaje está manchado por este tipo de acusaciones que lo hicieron estar tras las rejas en dos ocasiones, una en el 2006 y otra en el año 2011.

Sin embargo, también trasciende que Fernando Urbano y su hermano Alejandro, este último quien iba conduciendo la camioneta Audi Q5 color negra y con placas del estado de Morelos, fueron acribillados porque intentaron asaltarlos; pero hasta el momento esta línea de investigación no se ha confirmado debido a que ambos contaban con sus pertenencias; lo que sí, es que las propias autoridades dijeron que el ataque fue con saña y con toda intención de matarlos.



? || Irene Pacheco y Plasencia, madre de Fernando y Alejandro, los dos hombres muertos ayer en el estacionamiento de Costco, emite declaración a las afueras de la Funeraria donde se velan los cuerpos. #Puebla #LaRedCincoRadio pic.twitter.com/bvn8FcT72A

— Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) November 3, 2022







Su madre, Irene Pacheco difundió un comunicado en redes sociales en donde aseguró que sus hijos fueron víctimas de la violencia e inseguridad que se vive en Puebla; intentó limpiar su muerte al decir que eran hombres de bien y se les pretende víncular con actividades ilícitas por el paso de Fernando Urbano Castillo por la cárcel de San Miguel.



#MEDUELESPUEBLA

Dos hombres en el estacionamiento de Costco Puebla, fueron atacados a balazos por unos sujetos que huyeron en una camioneta tipo Durango, uno murió en el lugar y otro sobrevivió, así lo estaban reanimando ????? pic.twitter.com/RBYdBK8gql

— Fernanda Escobedo (@mf_escobedo) November 1, 2022







‘El Niño de Oro’ y su hermano iban a comprar a Costco

Este hecho ocurrió la mañana de este 1 de noviembre a las 10:52 horas cuando un monitorista de la tienda Costco ubicada en la zona de Angelópolis, se comunicó a emergencias para reportar que había escuchado varios disparos que provenían del estacionamiento, por lo que al lugar se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Puebla quienes fueron los primeros respondientes, así como ambulancias de SUMA y de Protección Civil.

Cuando llegaron los uniformados se percataron de una macabra escena, una camioneta color negra tipo Audi Q5 con placas PZC066C estaba completamente llena de orificios producidos por arma de fuego, los cristales del copiloto y del conductor rotos, el parabrisas también, la puerta del chofer quedó abierta, y al lado un hombre convulsionando en el piso; dentro del carro, en el asiento del acompañante, un hombre ya estaba muerto con al menos dos balazos en la cabeza.

Los elementos de seguridad y los paramédicos al ver esto, decidieron tomarle los signos vitales al hombre que yacía en el pavimento y se percataron de que estaba con vida pese a que contaba con al menos 8 balazos en el cuerpo; sin embargo los signos vitales los tenía muy débiles, por lo que tardaron en reanimarlo 30 minutos hasta que lograron estabilizarlo y así lo trasladaron al hospital.

Este hecho sorprendió a todos los clientes de Costco quienes asustados solo observaban como los peritos de la Fiscalía de Puebla realizaban las diligencias correspondientes del lado de la gasolinera de Costco; pese a este hecho delictivo, no se detuvieron las labores en este lugar, únicamente acordonaron el área.

Se informó a este medio de comunicación que los responsables de este ataque les dispararon a las víctimas a bordo de una camioneta tipo Durango color negro, por lo que la primera línea de investigación es que se trató de un ataque directo ya que las balas solo alcanzaron al hombre y a su acompañante, además de que fueron 20 los disparos contra ellos, por lo que este crimen fue con saña.

El hombre asesinado fue Fernando Urbano y su hermano, quien murió en el hospital

Dos horas después de este crimen, se reveló que la persona que murió dentro de la camioneta en el asiento del copiloto fue el abogado Fernando Urbano Castillo Pacheco, quien además de recibir varios balazos en todo el cuerpo, dos de las balas le atravesaron el cráneo, motivo por el cual perdió la vida al instante.

Posteriormente se reveló que el hombre que había sobrevivido y trasladado al hospital era el hermano del autonombrado ‘Niño de Oro’, de nombre Alejandro; sin embargo, aunque recibió atención médica, murió en el hospital.

Hasta el momento no se ha reportado la ubicación de la camioneta negra tipo Durango en la que viajaban los sicarios de los hermanos Castillo Pacheco; no se ha detallado cuántos de ellos eran ni hacia dónde se dirigió el vehículo tras perpetrar este crimen, por lo que aún no hay detenidos.