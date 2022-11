Tunden a reportera por peculiar selfie con accidente de tráiler de fondo

La reportera de Foro TV, Lízbeth Hernández, fue criticada luego de tomarse una "selfie" con un accidente de fondo.

A través de redes sociales, la reportera compartió una selfi, pero detrás se aprecia el accidente en la colonia Valle Gómez de la alcaldía Venustiano Carranza donde un tráiler que circulaba a exceso de velocidad, se impactó contra un árbol.

Ante ello, usuarios de la red social explotaron contra la reportera:

Por su parte, Lízbeth Hernández compartió otro tuit, en donde aseguró que no hubo muertos, por lo cual "no hay tragedia".

"A ver: No hubo muertos, no hubo heridos, no hay tragedia. ¡No conduzcan a exceso de velocidad! Ya descansen".