Exhiben a policías municipales de Atempan por golpear a un menor de edad (VIDEO)

Pobladores del municipio de Atempan exhibieron un presunto abuso de autoridad por parte de tres elementos de la Policía Municipal, a los que grabaron jaloneando y golpeando a un menor de edad sin motivo aparente.

A través de un video que se viralizó en redes sociales, se observa a dos mujeres y un hombre informados golpeando s un menor de edad.

Los hechos ocurrieron en el punto denominado la Bola de Oro, perteneciente al municipio de Atempan.

Ante esto, la ciudadanía de Atempan exige al edil, Carlos Herrera González investigar lo que ocurre al interior de su Policía Municipal.

Los inconformes aseguran que los policías a cargo del director de Seguridad Pública, Víctor Lagunes Marqués, constantemente cometen actos de abuso de autoridad y corrupción en contra de los pobladores

"Esta no es la primera vez que suceden este tipo de abusos de autoridad, esto no lo prometiste en campaña, a los habitantes nos hiciste creer que, era un gobierno de continuidad y no de arbitrariedades", señaló uno de los inconformes.