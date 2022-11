Pepe Márquez se lava las manos por universitarios rafagueados en Zacatlán: la FGE ya tiene el caso

El presidente municipal de Zacatlán José Luis Márquez Martínez se lavó las manos ante el caso de los universitarios rafagueados en su demarcación, pues indicó que el suceso ya está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado.

Este día el edil del Pueblo Mágico de Zacatlán, acudió como invitado al Cuarto Informe de labores de la senadora panista Nadia Navarro; cuando terminó el evento fue increpado por Diario CAMBIO y se le preguntó cuál era el estado de la investigación sobre los 11 universitarios que fueron acribillados en un depósito de cervezas el pasado 4 de noviembre.

A la vez, ante la pregunta de por qué no se realizó un pronunciamiento en torno al caso por parte de la administración que lidera el priista, este negó dar una declaración al respecto y dijo incluso que es parte del sigilo con el que se lleva a cabo las indagatorias, por lo que por su parte no daría más información más que la que ha circulado tras lo acontecido en Zacatlán.

“No, no, no, no, fue un tema de investigación y sigilo para que se lleve a cabo la indagatoria. Afortunadamente la FGE tiene ya temas muy interesantes”, aseguró.