Fiscalía detiene a dos ex regidoras y al ex secretario general del gobierno de Juan Navarro en Ciudad Serdán

Las ex regidoras de Gobernación, Hacienda y Patrimonio, así como el ex secretario general del Ayuntamiento de Ciudad Serdán durante la administración de Juan Navarro Rodríguez, fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) tras la detención del ex edil de esta demarcación.



Fue por medio de un comunicado que la Fiscalía de Puebla dio a conocer la detención de la ex regidora de Hacienda y Patrimonio, María del Rosario Caballero Sánchez, así como de María Eva Cruz Brenes ex regidora de Gobernación.

Asimismo, este organismo dio a conocer que, derivado de las investigaciones en contra del ex edil de Ciudad Serdán, Juan Navarro, también fue aprehendido quien fuera el secretario general de la administración del priista, Irving Alberto Bello Vázquez.

Aunque hasta el momento, la Fiscalía no lo ha confirmado, se sabe que también fueron detenidos Carlos Jesús Martínez Sánchez ex contralor municipal, Guillermo Ruiz ex tesorero, así como la ex regidora de Grupos Vulnerables, Gemma Ramos Nolasco.

Fue la tarde del pasado martes 15 de noviembre cuando Juan Navarro fue detenido por agentes ministeriales en el municipio de Los Reyes de Juárez acusados por los delitos de ejercicio indebido de funciones públicas y abuso de autoridad.

Tras darse a conocer la detención del ex alcalde de Ciudad Serdán en el periodo 2014-2018, el gobernador del estado Luis Miguel Barbosa Huerta, reveló que Juan Navarro privatizó de manera ilegal la central de abastos, así como la zona de bodegas y de viviendas de este centro de comercio.