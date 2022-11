FGE no tiene certeza de que Beztabé Alvarado haya sido asesinada, sigue en calidad de desaparecida

El fiscal Gilberto Higuera Bernal confirmó que aún se sigue con la búsqueda de Betzabé Alvarado Gallardo, la hija de la madre buscadora Blanca Esmeralda que desapareció a principios del 2021; la semana pasada fue dada a conocer esta información por parte del subsecretario de seguridad federal Ricardo Mejía Berdeja, esto luego de que el mismo funcionario había anunciado el deceso de la joven a pesar de que aún no ha sido localizada.

En lo que respecta a Betzabé Alvarado, la FGE no ha dado por hecho que haya sido asesinada, toda vez que aún permanece en calidad de desaparecida desde enero de 2021, afirmó el titular de la dependencia Gilberto Higuera Bernal, quien insistió en que no ha parado la búsqueda de la mujer.

En entrevista, Higuera Bernal señaló que se continúa la investigación en torno a la desaparición de Betzabé Alvarado, hija de la madre Blanca Esmeralda Gallardo, a quien le arrebataron la vida el pasado 4 de octubre. Y subrayó las detenciones que se han presentado sobre el caso.

“Lo que respecta a la hija nosotros seguimos en la búsqueda, no las hemos aún localizado, pero no hemos quitado el dedo del renglón, pero no hemos confirmado si fue asesinada, sólo sabemos que continuamos indagando sobre su paradero”, dijo.