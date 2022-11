IMÁGENES SENSIBLES: Mujer exhibe cadáver de su esposo y acusa que Policía Indígena de Michoacán lo mató

Una mujer del municipio de Paracho, Michoacán, exhibió el cadáver de su esposo y acusó que fue asesinado a balazos por la Policía Comunal indígena.

Mujer de una comu indígena exige justicia para su esposo #Paracho , #Michoacán #Denuncia Agencia MANL Paracho, Michoacán.-Una mujer, a un lado del cadáver de su esposo, denuncia que lo asesinaron los Kuaris (policías comunales indígenas) de Pomocuará. No recibió la atención. pic.twitter.com/Ih9lETanlS

En un video filtrado en redes sociales la esposa de la víctima, muestras los balazos que recibió el hombre, por lo que exige justicia a las autoridades estatales.

“Yo les decía a los policías de aquí de Pomocuarán, Michoacán que me ayudaran, porque mi esposo todavía presentaba signos vitales, pero ellos no me hicieron caso y lo que hicieron fue aventarlo a la patrulla como un perro“, recrimina la mujer.