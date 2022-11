Motociclista lesionado al impactarse con camioneta en Cuapiaxtla de Madero

Cuapiaxtla de Madero, Pue. – Un adolescente de 17 años de edad resultó con lesiones en su cuerpo y raspones en la cara, luego de que chocó contra la parte trasera de una camioneta, el hecho generó una fuerte movilización policiaca para buscar al conductor de la camioneta el cual logró huir del lugar.

El herido fue identificado con el nombre de Jorge Luis de 17 años de edad, quien dijo ser originario del municipio de los Reyes de Juárez quien fue encontrado en el suelo de la carretera estatal Cuapiaxtla de Madero – Acatzingo (la ex-via) a la altura del camino real conocido como el Tehuixtle, el masculino señaló a las autoridades correspondientes que se dirigía a su domicilio particular y que lamentablemente chocó contra la parte de atrás de una camioneta tipo pick up de la cual no tiene más características.

El menor de edad conducía una motocicleta marca itálica color negro con rojo y se impactó contra la camioneta porque esta no llevaba luces en la parte trasera y de momento se frenó de repete señalaron testigos oculares quienes reportaron el accidente al número de emergencias 9-1-1, quien de manera rápida activo la ambulancia de SUMA Cuapiaxtla de Madero y elementos de la Policía Municipal quienes realizaba un recorrido de vigilancia sobre las vialidades de la comunidad antes mencionada.

Luego de revisar al menor, los paramédicos dieron aviso a las autoridades correspondientes para que sea valorado por un médico especialista ya que tenía lesiones en el pie izquierdo.