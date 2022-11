Angus Lin estafó a poblana que conoció en Tinder: le pidió invertir en criptomonedas

Un sujeto que utiliza el nombre de ‘Angus Lin’ en la aplicación de Tinder convenció con engaños a una poblana para invertir en monedas virtuales sin darse cuenta que era una estafa, por lo que ella perdió 400 mil pesos; cuando se percató del fraude, el sujeto comenzó a amenazarla y actualmente ella teme por su vida.

La afectada narró a Diario CAMBIO que este tipo se hace llamar en la aplicación de Tinder como ‘Angus Lin’; narró que fue por medio de esta plataforma que lo contactó porque quería conocer gente para ver la posibilidad de una relación estable.

Al hacer match con ‘Angus’, ambos empezaron a platicar en el chat de Tinder, supuestamente el tipo dijo que era de Hong Kong, tiene 37 años y apenas hace dos meses había llegado a México; incluso se dijo ser gerente de los hoteles Hilton, ella le creyó y al pasar los días este sujeto se ganó la confianza y trasladaron sus pláticas a WhatsApp.

La víctima narró que ‘Angus’ además de ser el supuesto gerente de dichos hoteles, tenía un pasatiempo, el cual era invertir; cuando ella le preguntó en qué, este tipo le dijo que en criptomonedas, es decir invertir en monedas digitales por medio de internet.

Y es que el modus operandi de este sujeto que en realidad es un estafador, es primero ganarse la confianza de sus víctimas; después comienza a persuadirlas para que se unan a sus inversiones realizando una prueba, les demuestra que todo supuestamente es real con una pequeña inversión, pero luego les insiste en que inviertan en cantidades mayores, siendo ahí donde inicia la verdadera estafa.

Angus le hizo descargar a la víctima que compartió su testimonio a Diario CAMBIO, la aplicación la cual está en PlayStore llamada Bitso, donde se piden datos personales, INE y RFC, pero luego inicia el verdadero problema, cuando este sujeto por medio de WhatsApp manda un link tratándose de otra aplicación llamada Tether Usdt para convertir los dólares a monedas digitales.

“Después de la prueba, me dijo que siguiera invirtiendo, que entrara con 50 mil para que sean en total 100 mil pesos, pues él pondría el resto, yo confié, supuestamente me depositó los 50 mil para los cien mil, entramos a Tether con esa inversión, al final resultó que todo según fue un éxito pues en la operación me di cuenta que eran 76 mil dólares de ganancia o sea un millón 400 mil pesos mexicanos”, dijo la afectada.