Mueren dos motociclistas: uno voló de un puente del Periférico, otro fue asesinado en Santa Lucía

En la calle de Camino Real al Bosque y la Prolongación de la 14 Sur dejaron un cadáver con un casco de motociclista, hasta el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida, pues no tenía identificaciones

Este jueves dos motociclistas fallecieron de manera insólita, uno de ellos fue encontrado muerto y apuñalado por la espalda en un terreno baldío de Santa Lucía y otro salió volando del Periférico Ecológico y cayó en la federal Puebla-Tehuacán, teniendo una muerte inmediata.

En hechos distintos y con una diferencia de siete horas, diciembre inició cobrando la vida de dos jóvenes motociclistas; uno de ellos contaba con 25 años de edad y fue identificado como Diego Fernando y el otro cadáver con signos de violencia aún permanece como desconocido, pues entre sus vestiduras no fue encontrada ninguna identificación.

Hallan cadáver de hombre con casco pero sin su moto, tenía signos de violencia

El primer hecho ocurrió a las 7:00 de la mañana cuando vecinos de la colonia de Santa Lucía se percataron de que en el camino Real al Bosque y la prolongación 14 Sur, justo en una terracería, había un hombre con un casco puesto y que no se movía del piso, por lo que llamaron a emergencias.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil pero no lograron salvarle la vida; sin embargo no revisaron bien el cuerpo, pues en un inicio avisaron a Tránsito y Vialidad municipal para realizar el levantamiento de cadáver, pero ya al final se percataron de que tenía una puñalada en la espalda y huellas de violencia, incluso aunque traía puesto su casco no estaba en el lugar de los hechos su motocicleta.

No se logró identificar al occiso pues no contaba con alguna identificación oficial, solamente se supo que vestía pantalón de mezclilla y casco de motociclista de color oscuro; como su vehículo ni sus identificaciones fueron halladas, se presume que podría tratarse de un asalto y que abandonaron en ese lugar el cuerpo.

Motociclista derrapó y salió volando de puente

El segundo hecho ocurrió a las 14:00 horas, cuando automovilistas que circulaban sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, fueron sorprendidos al ver que dos hombres cayeron del puente que cruza dicha vialidad, el cual mide entre 5 y 6 metros de altura; por el fuerte golpe uno de ellos murió de manera inmediata y otro más, aunque también cayó todavía lograba mover sus extremidades.

Al lugar se movilizaron paramédicos del municipio de Amozoc, quienes confirmaron la muerte de uno de los jóvenes identificado como Diego Fernando de 24 años de edad; sin embargo su acompañante, quien traía una mochila de repartidor de Uber Eats, sobrevivió de milagro, por lo que después de estabilizarlo fue trasladado al hospital.

Se reveló que este trágico accidente ocurrió porque en el puente que es el Periférico Ecológico, un automóvil le hizo cierre de circulación al motociclista; es por ello que el joven y su acompañante derraparon a bordo de su unidad y salieron volando, el conductor responsable se dio a la fuga.