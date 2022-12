Familias de los 4 ejecutados en Totimehuacán exigen justicia: no eran delincuentes (FOTOS Y VIDEO)

Familiares de los cuatro masacrados en Totimehuacán insistieron en la inocencia de las víctimas y exigieron que se esclarezca su ejecución, además de que pidieron que no sean tachados como delincuentes, pues si estaban reunidos en la miscelánea donde los asesinaron fue sólo porque se estaban poniendo de acuerdo con la organización de la fiesta patronal de la colonia.

Este miércoles la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán, donde está la colonia de Santa Clara La Venta, se vistió de luto pues todos los vecinos se congregaron en la iglesia de la zona para despedir a Néstor, Óscar y Octavio, 3 de los 4 hombres que fueron asesinados la madrugada del martes por un comando armado.

Respecto al cuerpo de Samuel, la cuarta víctima, se detalló que la tarde de este miércoles fue sepultado en el campo santo, pues así lo decidió su familia quien prefirió que los servicios funerarios fueran aparte.

Con el corazón destrozado y tras concluir la ceremonia religiosa en la iglesia de Santa Clara La Venta, las familias de Néstor, Octavio y Oscar, aunque no podían contener el llanto e incluso la madre de uno de ellos estuvo a punto de desmayarse, aprovecharon la presencia de medios de comunicación para limpiar el nombre de sus hijos, esposos y padres, quienes fueron asesinados a balazos con armas de grueso calibre la madrugada del martes en la entrada de una tiendita.

Cabe destacar que esa casa está a la vuelta de donde los 4 hombres fueron ejecutados, por ello es que la versión de que fueron confundidos por el comando armado que los mató, cada vez cobra más fuerza, además de que todos los vecinos de la colonia aseguraron que ellos sólo estuvieron en el momento y en el lugar equivocado, sin dar más detalles.

“Se me hace una falta de respeto tanto para los difuntos como para nosotros los dolientes que digan que ellos eran delincuentes cuando ni la investigación ha concluído, exijo justicia; papá era un hombre trabajador, ya se que nada me lo va a devolver, nunca, pero sí pido justicia porque no es justo que los tachen de delincuentes, todos los conocían, no eran ninguno de una banda criminal, que el gobierno se acerque porque lo único que han hecho es tachar a mi padre y a las otras víctimas de delincuentes”, dijo la hija de Octavio.