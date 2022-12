Crónica: huérfanos de masacrados en Totimehuacán no dejaron de abrazar la foto de sus padres (FOTOS Y VIDEOS)

Los huérfanos, los padres y las esposas de tres de los cuatro asesinados en Santa Clara La Venta los despidieron consternados y llenos de profundo dolor con una misa llevada a cabo en la iglesia de la colonia, donde les dieron el último adiós, además de que los deudos estuvieron respaldados por todos los vecinos, quienes los defendieron asegurando que eran inocentes.

Cerca de las 11:30 horas de este jueves, las campanas de la iglesia de Santa Clara La Venta replicaron, con un tono amargo, grave, avisando que ya estaba a punto de iniciar la misa de cuerpo presente de los hombres que fueron acribillados por un comando armado, asesinados de la manera más cruel y acabando con todos sus sueños.

Mientras todos los vecinos arribaban a la iglesia para despedirlos, las carrozas iban llegando, una por una de donde descendieron los féretros de Oscar de 25 años, Néstor de 28 y Octavio de 50 años, mientras iban siendo cargados por sus seres queridos para que estuvieran dentro de la iglesia; detrás de ellos iban sus madres, padres, hijos y esposas llenos de lágrimas y con los rostros llenos de incertidumbre, pues algunos aún no podían creer todo lo que había pasado.

Primero, los 3 féretros de ellos estaban en la entrada de la iglesia, esperando la llegada del sacerdote; posteriormente, cuando el sacerdote llegó, bendijo cada uno de los féretros y le dio el pésame a los familiares de las víctimas, a las esposas de dos de ellos, a los papás de Néstor.

La misa inició, la iglesia se llenó por completo de toda la comunidad de Santa Clara La Venta en Totimehuacán; el sacerdote pronunció la frase que describió por completo el momento: “Este día San Francisco Totimehuacán está de luto, llora a 4 de los suyos, a hombres que les arrebataron la vida”.



Mientras la misa se llevaba a cabo los semblantes tristes nunca dejaron de estar presentes; Octavio, uno de los 4 masacrados, era padre de familia, tenía 3 hijos, dos mujeres y un niño, éste último toda la ceremonia religiosa abrazó la foto de su padre, y se mantuvo a lado de su madre, quien miraba con tristeza el féretro de su esposo.

La madre de Óscar, el más joven de las víctimas estuvo a punto de desmayarse, no soportaba el dolor de ver el féretro de su hijo, no podía creerlo; pero después se aguantó el llanto, su dolor y al terminar la misa exigió justicia para su hijo, pidió que esto que ocurrió no quede impune y que se deje de decir que todos eran unos delincuentes porque no fue así.

Al terminar la misa salieron los féretros de 3 de los 4 asesinados para que después fueran sepultados; mientras tanto, todos los vecinos de la colonia Santa Clara La Venta consternados les aplaudieron, hicieron ovaciones y gritaron justicia: justicia por sus organizadores de las fiestas patronales de la zona, justicia porque ellos sólo fueron víctimas, justicia a los hombres de trabajo que sólo por estar en el momento y en el lugar equivocado perdieron la vida.