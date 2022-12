Delincuentes armados intentan asaltar a dos automovilistas en Texmelucan

San Martín Texmelucan Pue.- Varios sujetos armados intentaron asaltar a dos automovilistas que transitaban sobre el libramiento San Juan, sin embargo, los conductores lograron impedirlo, por lo que piden a las autoridades poner mayor seguridad en la zona.

El hecho se publicó a través de redes sociales, en donde una mujer relata el asalto que se vio en el libramiento San Juan en San Martín Texmelucan.

“Acabo de ver cómo asaltaban a una camioneta saliendo del libramiento que vende telas y por escapase le pego a mi coche, en el momento que logra escaparse la camioneta estos asaltantes se vienen así conmigo para bajarme del coche logro escaparme porque la gente se percata y me abre camino”

“El modus es aventarle una moto, que todo mundo pensamos que lo había atropellado, pero no era así, era para poderlos bajar, ese tramo no es la primer ves que veo como asalta no es la primera vez que veo como las motos se meten para poder y tratar de robar”.