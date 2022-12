Madre de Thais Madelene con el corazón roto: me duele el alma de que ya no te voy a ver sonreír

La madre de Thais Madelene Ronquillo Intriago, identificada como Merci y originaria de Quito, Ecuador, lugar donde reside, compartió un triste mensaje en redes sociales tras la muerte de su hija, al ser atropellada en la calle 9 sur y 23 Poniente de la ciudad de Puebla.

“ Hijita mía tanto dolor me has dejado, que no acepto tu partida, me duele el alma solo de pensar que ya no te voy a ver sonreír, le pido a Dios que me ayude a llegar para darte el último adiós mi reina ”.

Además la madre de la estudiante de Medicina de la BUAP que perdió la vida tras ser embestida por un vehículo particular, cuando viajaba en una motocicleta, agradeció todo el apoyo y cariño que le han mostrado sus amigos y todos los poblanos,

“No sé cómo ni cuándo pasará este gran dolor que siento, ella no sólo era mi hija, era mi amiga, mi confidente, como siempre lo decía, la que me daba consejos, la que me hacía reír cuando estaba triste, la que me decía que era la mejor mamá, la que me hacía sentir que era la mujer más maravillosa del mundo, la que me hizo amarme, y que no me importara lo que dijera la gente, la que me decía que no me preocupara por ella ni por sus hermanos”.