Vecinos de la colonia La Loma hallan cráneo humano en la entrada de una vivienda

En medio de la banqueta y justo en la entrada de una vivienda ubicada en la colonia La Loma, fue abandonado un cráneo humano el cual aún tenía restos de cabello y piel seca; el macabro hallazgo fue realizado por los vecinos de la zona y hasta el momento se desconoce quién y por qué dejaron los restos en el lugar.

Todo ocurrió cerca de las 10:30 horas sobre la 74 Poniente entre la 27 y 29 Norte, ahí vecinos de la colonia se encontraban caminando sobre la banqueta cuando en medio de su paso, se percataron de algo inusual, pues se trataba de lo que parecía un cráneo humano, por lo que asustados llamaron a la Policía Municipal.



#CódigoRojo | Vecinos reportan cráneo humano sobre la acera, frente a domicilio ubicado en Calle 74 Poniente entre 27 y 29 sur, Colonia La Loma #Puebla pic.twitter.com/6zWaYpEkTr

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) December 14, 2022

Al lugar arribaron oficiales de la corporación de seguridad a bordo de la unidad VPN-013, quienes confirmaron que sí se trataba de un cráneo humano el cual aún tenía restos de cabello seco pegados, tierra y parte de piel. Sin embargo no estaba del todo completo, pues le faltaba la mandíbula.

Cuando los uniformados preguntaron a los vecinos si sabían alguna pista, los habitantes de La Loma sólo lograron decir que alguien abandonó el cráneo entre las 9:30 horas y 10 de la mañana de este miércoles, es decir que los hechos ocurrieron a plena luz del día.

Pese a ello no se logró ubicar a los responsables que abandonaron el cráneo justo en la entrada de una vivienda; de igual forma los vecinos dijeron que el hecho no ocurrió de madrugada pues en ese momento aún no había nada en la banqueta.

Posteriormente los policías cubrieron el cráneo con una bolsa de plástico para que no se viera a simple vista y horas después arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado quienes sólo introdujeron el cráneo al interior de otra bolsa y se lo llevaron al Semefo para saber si corresponde a un hombre o a una mujer los restos.

Hasta el cierre de esta edición se desconoce el motivo por el cual el cráneo apareció abandonado en la zona, por lo que serán las autoridades correspondientes quienes indagarán en el caso.