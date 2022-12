¡Ayuda a encontrarlo! Roberto Castillo Dávila desapareció el 7 de diciembre en Tecamachalco

Familiares de Roberto señalaron que fue visto por última vez el pasado 7 de diciembre en el barrio del convento en el municipio de Tecamachalco, desde entonces no sabe nada sobre su paradero

Tecamachalco, Pue. – Familiares de Roberto Castillo Dávila señalaron que tiene tres semanas de haber iniciado la búsqueda del hombre de 49 años, de ocupación herrero y que a la fecha no sabe nada sobre su paradero, motivo por el cual solicita ayuda a través de diferentes medios de comunicación y redes sociales, cualquier información que tenga los ciudadanos que logre dar con el paradero favor de comunicarse al teléfono 249 140 1122.

Roberto Castillo Dávila salió de su domicilio particular ubicado en el barrio del convento en el municipio de Tecamachalco, el pasado miércoles 7 de diciembre del año 2022, con las siguientes prendas de vestir lleva puesto un pantalón de mezclilla color azul, unos tenis con franjas de color naranja, una playera e la cual los familiares no recuerdan el color.

Familiares de Roberto presentaron denuncia de extravío de persona ante en la agencia del Ministerio Público del distrito judicial de Tecamachalco donde mencionaron que Castillo Dávila tiene un problema que les preocupa porque delira y habla solo, los primeros días que no llegó a casa pesaron que tenía trabajo y que no llegó a su casa porque donde lo ocupa para realizar trabajos de herrería regularmente se queda para no generar gastos de traslado.

Como señas particulares y características Roberto Castillo cumplió 49 años el pesado mes de agosto del año 2022, tiene una estatura de 1.60, metros, es de complexión delgada, tiene ojos de color miel verdosos, de lado derecho de la nariz tiene una verruga, cabello lo tiene medio chino.