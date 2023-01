Tras 3 meses de agonía muere perrita ‘Blanquita’ herida por carnicero en Atlixco

Después de tres meses de agonía, Blanquita, la perrita que fue herida con manteca caliente y balines en manos de un carnicero de la colonia Valle Sur en Atlixco, murió a causa de las lesiones provocadas.

Aunque el personal del Centro municipal de Adopción y bienestar animal hicieron todo para que sobreviviera, las lesiones neurológicas fueron más fuertes.

Mediante un comunicado oficial la presidenta municipal Ariadna Ayala informó que Blanquita fue atendida por diversos especialistas, incluso un médico veterinario neurocirujano de los mejores del país, pues no escatimaron en brindarle atención médica, pero no se pudo salvar porque uno de los balines se alojaba en el cerebro de la perrita lo que provocaba que estuviera en estado vegetativo y no era recomendable la extracción.

Por la mañana de este miércoles la presidenta municipal Ariadna Ayala, mencionó que el daño neuronal fue severo y le fue minando su salud, porque algunos de los órganos de Blanquita dejaron de funcionar debido a la lesión recibida,



“El último tratamiento que le dimos fue de células madre, para tratar de fortalecer su sistema”.



Así mismo, aseguró que no van a cesar en el trabajo y en el esfuerzo, incluso, explicó que ya se platicó con el Fiscal de manera personal sobre el tema y con la Secretaria de Bienestar y se continuará con todo el proceso legal. Ya han trasladado a Blanquita para que le realicen la necropsia que debe hacer la Fiscalía, y poder seguir con la judicialización del caso.



“Están solo esperando el resultado final de la necropsia que se realizó el día de ayer, luchamos muchísimo por ella y no vamos a dejar de hacerlo” dijo la presidenta.



Mencionó que existen 7 mil esterilizaciones en lo que va de su administración y comentó que la administración pasada dejó un severo problema de más de 40 mil perros en condiciones de calle.