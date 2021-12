¡Luto en el pugilismo! Muere hijo de Erik “Terrible” Morales, tenía 23 años

Este día, el ex boxeador Erik “Terrible” Morales, dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter, el fallecimiento de su hijo José Fernando Morales Anay, quién tenía 23 años de edad y hasta el momento se desconocen las causas de su deceso.

Además, en otra publicación hecha por el ex boxeador, subió unas fotos donde posa junto a su hijo y con la leyenda “Mi chiquillo solo tenía 23 años”, fue como Erik “Terrible” Morales, compartía su dolor con sus seguidores por la muerte de su hijo.

Tras el fallecimiento de José Fernando Morales Anay, el mundo del boxeo, se pronunció al respecto enviándole condolencias y mensajes de apoyo al ex boxeador Erik “Terrible” Morales, uno de los primeros fue Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

The boxing community of the world joins in prayer and grief for the passing away of @terrible100 Erik Morales son Fernando . May the grace of God stay close to him and his family during these process pic.twitter.com/5Afc0J2sJ6