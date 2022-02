Golazo de Raúl Jiménez compite vs CR7 por ser el mejor de la semana en la Premiere League (VIDEO)

El gol anotado por el delantero de los Wolves, Raúl Jiménez, hecho al Tottenham Spurs fue considerado como uno de las 10 mejores anotaciones de la jornada en la Premiere League, por lo que compite con el tanto hecho por Cristiano Ronaldo.

La Premiere League dio a conocer su top 10 de mejores anotaciones de la semana, dentro de los que figura el gol de Raúl Jiménez que marcó al Tottenham el pasado 13 de febrero mismo que le dio la victoria al equipo de los Wolves.

El gol anotado por Raúl Jiménez al Tottenham, se originó tras un mal rechace por parte del guardameta francés Hugo Lloris que el “lobo mexicano” aprovechó para disparar y mandar al fondo de las redes el balón.

El gol de Cristiano Ronaldo también figura en la lista, además de una joya de anotación hecha por Kieran Trippier del Newcastle desde fuera del área, por lo que se espera que el gol de Raúl Jiménez pueda llevarse el título a mejor de la semana.

What was the best goal from Matchweek 25? ? pic.twitter.com/l3YlvWvDT2