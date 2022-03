24 horas después no hay detenidos; gobernador de Querétaro dijo que iba por ellos (VIDEO)

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, dijo por la mañana que iba a ir en contra de los aficionados que ocasionaron la barbarie en el estadio La Corregidora, el sábado por la tarde. Sin embargo, no hay detenidos todavía.

En redes sociales, se hizo tendencia y se exigió aprehender a los aficionados que cometieron salvajismos en el estadio durante el partido de Querétaro contra Atlas.

A los agresores criminales del Estadio Corregidora: no van a quedar impunes. Voy a dar con ustedes, porque no merecen estar en las calles. Vamos a aplicar la ley para todos los responsables. pic.twitter.com/o2wpmP0p5X

“Esto no va a quedar impune. Me quiero dirigir a ti, criminal; no me importa dónde estés ni dónde te estés escondiendo, voy a dar contigo. Lastimaste y ofendiste a las familias queretanas y de todo el país; lastimaste a visitantes cuando somos un ejemplo de hospitalidad”, declaró en rueda de prensa el gobernador por la mañana.