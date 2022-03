Yon de Luisa amenaza a la afición: si gritan ¡Pu..! los sacamos del Estadio Azteca

Luego de que en redes aficionados se manifestaran sobre las sanciones “blandengues” que la Femexfut en conjunto con la Liga MX efectuaron hacia el Querétaro, Yon de Luisa aseguró que si los asistentes al México vs USA intenten gritar “Puto” serán sacados del Estadio Azteca.

Fue ayer, cuando aficionados en redes se manifestaron contra la Femexfut y la Liga MX, por las “blandengues” sanciones que aplicaron al Querétaro luego de la barbarie ocurrida el pasado sábado en el Estadio Corregidora en donde las barras de Los Gallos y Atlas protagonizaron una brutal pelea.

La @FMF demostró que le importa el dinero y no la vida, no [email protected], no la ley, no vayas al estadio lo que queda del torneo al menos… pero sí vas al México-USA #GritaPuto pa’ que nos saque TQM aficionado que #GritaPuto para que esos sin vergüenza pierdan un chingo de lana pic.twitter.com/hSLeYkuWlo