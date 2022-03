Real Madrid vs Chelsea, duelo más atractivo en cuartos de final de la Champions League

Los cruces de los cuartos de final de la UEFA Champions League quedaron definidos luego del sorteo que se realizó este viernes, donde se conocieron el destino de los ocho equipos finalistas, que fueron Atlético de Madrid, Bayern Múnich, Benfica, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Real Madrid y el Villarreal.

