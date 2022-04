Faitelson recuerda el día en el que él Tío Richi Salinas lo llamó pen.... y lo corrió de TV Azteca (VIDEO)

El periodista deportivo de la cadena ESPN, David Faitelson, recordó el día en el que el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, lo corrió de la televisora y lo llamó pendejo por hacer una editorial en contra de Moisés Saba quien era accionista de la empresa.

Fue en el canal de YouTube del Escorpión Dorado, donde David Faitelson narró aquella anécdota que ocurrió a finales de los noventa; cuando hizo junto a José Ramón Fernández una editorial a favor del periodismo libre que molestó y enfureció a Moisés Saba.

Faitelson contó que al día siguiente de hacer esa editorial, Ricardo Salinas Pliego lo llamó a su oficina junto a José Ramón Fernández; y le dijo que era un pendejo por lo que por ser el más joven lo iba a despedir, por hablar en contra de Moisés Saba quien había invertido 400 millones de dólares en la televisora.

“Ricardo me llamó pendejo y me dijo que por ser el más joven me iba a despedir, sin embargo, José Ramón se quedó con él y le pidió a Ricardo Salinas una oportunidad, por lo que aceptó siempre y cuando Moisés Saba nos perdonara por la editorial que hicimos”, dijo David Faitelson.